‘Estadão Notícias’: Governo Bolsonaro conseguirá evitar aumento de impostos?

Edição de hoje apresenta apresenta uma análise dos desafios da futura equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro, comandada pelo economista Paulo Guedes. Integrantes da transição receberam da atual equipe econômica um novo alerta para a urgência de diminuir o tamanho da dívida pública. O relatório do Ministério da Fazenda apontou para 395 riscos fiscais, situações fora do controle das autoridades que podem causar aumentos imprevistos de despesas ou queda nas receitas. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, vem dizendo que há condições para reduzir a dívida com corte de gastos e sem aumento de carga tributária. É possível cumprir tal promessa diante de um quadro de dificuldades para a aprovação da reforma da Previdência? Vamos acompanhar as avaliações do economista e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie Agostinho Celso Pascalicchio.

Confira ainda a análise política na nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com a análise política de José Nêumanne Pinto.

