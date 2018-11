‘Estadão Notícias’: Governo Bolsonaro escapará do loteamento de cargos?

Edição de hoje apresenta uma análise dos primeiros sinais de formação do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O desenho inicial prevê um superministério da Economia, incluindo as atuais pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio e ainda a junção da Agricultura e do Meio Ambiente em um mesmo ministério. A ideia seria reduzir o número de pastas de 29 para 15 ou 16. Com esses primeiros movimentos, conseguiria o futuro presidente cumprir a promessa de escapar do loteamento de cargos e das indicações meramente políticas para agradar aliados? E como ficaria a chamada governabilidade até hoje baseada na troca de cargos por apoios em forma de votos no Congresso?

Outro tema em pauta é a reforma da Previdência, com declarações conflitantes de integrantes da equipe de Bolsonaro logo depois da vitória nas urnas em 28 de outubro. Vamos acompanhar as avaliações da cientista política e professora da PUC-SP Vera Chaia e do professor de Filosofia da Faap Luiz Bueno.

Confira ainda mais análise política na nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

