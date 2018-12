‘Estadão Notícias’: Governo Bolsonaro já mostra suas fragilidades, afirma sociólogo Rodrigo Prando

Episódio desta quarta-feira fala sobre a crise, que precisa ser administrada, em um governo que ainda não começou. O presidente eleito Jair Bolsonaro enfrenta revelações de suspeitas contra pessoas ligadas ao seu ambiente familiar e também políticos escolhidos para compor seu governo. Recentemente, um relatório do Coaf mostra que o ex-assessor e policial militar Fabrício José Carlos de Queiroz, que trabalhou com o senador eleito Flávio Bolsonaro, teria movimentado R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 – valores supostamente incompatíveis com sua renda declarada. Uma das transações seria um cheque de R$ 24 mil destinados à futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Além disso, o homem forte do futuro governo, e escolhido para ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni está na mira da justiça. O ministro Edson Fachin determinou abertura de apuração prévia contra ele. Delatores do grupo J&F apresentaram planilha com pagamento de R$ 100 mil a Lorenzoni, em 2012, via caixa dois. Para o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, Bolsonaro terá que mostrar o quanto o discurso de combate à corrupção é condizente com a prática.

E ainda, uma entrevista com o ex-ministro de Temer e ex-candidato à presidência, Henrique Meirelles, que agora assumirá a secretaria da Fazenda do estado de São Paulo no governo João Doria. Ouça também a coluna Direto ao Assunto com José Nêumanne Pinto.

