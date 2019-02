‘Estadão Notícias’: Governo desenha reforma “com gordura”; ouça análise no podcast

Com o retorno do presidente Jair Bolsonaro a Brasília, o texto final da reforma da Previdência começa a ganhar forma. Alguns pontos já foram definidos, entre eles o mais polêmico, a idade mínima. Será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Na negociação com o presidente, o ministro da economia, Paulo Guedes, apesar de ceder neste aspecto, conseguiu o que mais perseguia: a economia de R$ 1,1 trilhão num prazo de dez anos – fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Para isso, os prazos para transição serão mais curtos: 10 anos para homens e 12 para mulheres.

As sinalizações dadas pelo governo sobre a reforma animaram o mercado, com a Bovespa batendo quase os 100 mil pontos. Apesar do otimismo, o caminho a ser percorrido até uma possível aprovação será árduo. Debatemos o tema no episódio de hoje numa conversa com a editora do Broadcast em Brasília, Silvia Araujo. Ouça no player acima.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.