‘Estadão Notícias’: Governo joga toalha na Previdência e busca emplacar ‘plano B’

Edição desta terça-feira, 20, avalia os cenários econômicos que se colocam para o governo após o fracasso da tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Com o decreto de intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro, a PEC não poderá ser votada – já que a Constituição impede mudanças em seu texto durante períodos de intervenção federal. É claro que o contexto favoreceu os planos do Palácio do Planalto, que não tinha os 308 votos necessários para passar a Previdência e já preparava o discurso de engavetamento. A guinada na agenda serviu para fortalecer politicamente o presidente Michel Temer, ainda que se mostre arriscada, diante da complexidade de dar respostas eficazes na área da segurança pública em tão curto prazo.

Sobre o assunto, batemos um papo com o economista Raul Velloso, que vinha inclusive apresentando propostas concretas junto a membros do governo para casar a reforma da Previdência com o saneamento das contas públicas nos Estados. Para ele, mesmo que a equipe econômica apresente medidas paliativas, elas estarão longe de solucionar o passivo que geram as aposentadorias e pensões no Brasil atualmente. “Vamos deixar um abacaxi gigante para o próximo presidente descascar sozinho, a partir do momento que entrar. O problema é muito sério, não é brincadeira”, diz.

Confira ainda nesta edição uma entrevista com o advogado constitucionalista Luiz Felipe Panelli, para falar sobre as estratégias que restam agora para a defesa de Lula no processo que o condenou a 12 anos e um mês de prisão, no TRF-4. Hoje é o último dia que os advogados do ex-presidente têm para entrar com os embargos declaratórios.

