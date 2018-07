‘Estadão Notícias’: Governo Temer diante de mais uma crise

Após a terceira fase da operação Registro Espúrio, o ministro do Trabalho, Helton Yomura (PTB), deixou ontem (05) o comando da pasta. Assume interinamente Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil. O novo escândalo ajuda a deteriorar ainda mais um governo já extremamente fragilizado. Conversamos sobre o assunto com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Ouça no player abaixo.

Nesta próxima segunda-feira, Malala Yousafzai estará no Brasil, especificamente em São Paulo, para participar de um evento fechado no Auditório do Ibirapuera que vai discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil. Malala é vencedora do Nobel e ficou conhecida justamente pelo seu ativismo na defesa dos direito de todas as meninas terem acesso à educação.

Era outubro de 2012 quando a jovem paquistanesa foi alvo de um ataque a tiros por membros do Talibã – contrários à educação das mulheres. Ela sobreviveu ao atentado, mesmo tendo sido baleada na cabeça. Hoje ela mora no Reino Unido com a família e percorre o mundo para dividir suas experiências e contribuir para que o acesso universal à educação seja respeitado. Aproveitando essa visita ilustre, programa de hoje se aprofunda sobre a questão na realidade brasileira. Ao menos três milhões de crianças estão fora da escola no País. A apresentadora Carolina Ercolin conversou com representante do Instituto Alana, que será responsável por conduzir a conversa com Malala na próxima segunda (09).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

