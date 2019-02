‘Estadão Notícias’: Governo vai destravar com retorno de Bolsonaro? Ouça análise no podcast

Após 17 dias de internação no hospital Albert Einsten, em SP, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e, agora, está de volta ao Palácio do Planalto, em Brasília. Ainda que tenha exercido funções administrativas de dentro hospital, Bolsonaro não conseguiu evitar uma certa paralisia do governo neste período, em especial sobre a conclusão de uma proposta final para a reforma da Previdência.

A partir de agora, o presidente será testado exaustivamente em sua liderança, já que precisa conciliar expectativas da equipe econômica e política, estabelecer uma articulação eficaz junto ao Congresso e, de quebra, aparar arestas internas, como as desavenças entre seu filho, Carlos Bolsonaro, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Os desafios que lhe aguardam não são nada simples. Conversamos sobre o tema com o cientista político Humberto Dantas, convidado do episódio de hoje.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

