‘Estadão Notícias’: Governo vai se aliar a Renan Calheiros no Senado?

O senador Renan Calheiros, do MDB, é o personagem central do episódio de hoje. Prestes a iniciar seu quarto mandato, o político alagoano tenta se viabilizar mais uma vez como candidato à presidência do Senado – ele já chefiou o Congresso por outras quatro vezes. Trava uma batalha interna com Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul. A definição sobre quem será o postulante deve sair até amanhã (31).

Renan é habilidoso, experiente, tem trânsito por vários partidos. E surge até como um possível aliado do Planalto para ajudar na defesa do novato Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidente, abatido por diversas denúncias. Por outro lado, Renan seria um aliado capaz de bancar a nova (e dura) proposta de reforma da Previdência que deve vir por aí? E mais: como explicar para o eleitorado que elegeu Bolsonaro, seduzido por um discurso contra a “velha política”, que o mais novo parceiro do governo é Renan Calheiros? Discutimos esse tema numa conversa com o editor executivo do Estadão, Alberto Bombig, o mais novo responsável pela ‘Coluna do Estadão’.

Confira ainda nesta edição os comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto Ao Assunto”.

