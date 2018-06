‘Estadão Notícias’: Henrique Meirelles é aposta de risco do MDB, aponta cientista político

Programa de hoje traz a decisão do presidente Michel Temer em afastar qualquer possibilidade de reeleição e reunir todas as forças em volta do nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Mesmo com um partido dividido, Temer resolveu bancar o nome de seu aliado e ainda bradou contra as correntes contrárias do MDB. “Pode haver divergência, que será resolvida pela convenção nacional. Mas dizer “Ah, eu não apoio o Meirelles… Então, que saia do partido!”

Mas no cenário político, é válido um partido apostar em um candidato que tem, no máximo, 1% das intenções de voto? Ou seria melhor concentrar os recursos de campanha para fazer um bom número no legislativo? Para o cientista político da consultoria Pulso Público, Vítor Oliveira, Henrique Meirelles tem a vantagem de ser um candidato que pode se autofinanciar, o que pouparia os recursos do MDB. No entanto, o especialista lembra que tudo depende do cálculo estratégico das lideranças regionais do partido para saber se a candidatura do ex-ministro vai vingar.

Outro assunto do dia é a decisão do governo em zerar a Cide, imposto sobre o combustível, para barrar a alta de preços nas bombas. Mas, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) diz que a Cide representa apenas 1% dos 27% de tributos incidentes no diesel. De acordo com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, não basta apenas o governo federal ceder, já que a maior alíquota de imposto sobre os combustíveis é estadual.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.