‘Estadão Notícias’: Huck, J. Barbosa, Valéria Monteiro… ‘Outsiders’ vão vingar até as eleições?

Edição desta sexta-feira, 17, faz uma análise sobre os “balões de ensaio” já lançados para o cenário eleitoral do ano que vem. Diante da profunda crise política, inúmeros outsiders se colocam como postulantes do voto de um eleitor que poderá se guiar por uma rejeição a nomes e partidos mais tradicionais. Há também uma avenida ao centro, do ponto de vista ideológico, mas ainda sem um candidato que aglutine em peso a preferência popular. Até por isso, figuras como a do apresentador Luciano Huck tentam ganhar espaço a partir de agora. Resta saber se há viabilidade para essas candidaturas. Para debater o assunto, entrevistamos no programa Antonio Lavareda, sociólogo e cientista político. Na avaliação dele, este cenário fragmentado ao centro só tem a favorecer os candidatos dos extremos, como Lula e Bolsonaro. “Isso não seria positivo para a democracia brasileira, ao meu ver”, destaca. Ouça análise completa no player abaixo.

Programa de hoje ainda conversa com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, sobre a reforma ministerial que está sendo articulada e o quanto ela está atrelada a este cálculo eleitoral para 2018.

Confira ainda um bate papo com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, sobre as projeções dos grupos na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Após definição das 32 seleções que vão disputar o Mundial e a divisão dos potes entre elas, já é possível traçar cenários para a seleção brasileira na primeira fase do torneio. O sorteio que definirá a divisão dos times será no dia 01º de dezembro.

