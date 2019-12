‘Estadão Notícias’: Igreja empreende nova cruzada contra abuso sexual?

O Papa Francisco determinou nesta terça (17) o fim do “sigilo pontifício” nos casos de violência sexual e de abuso de menores cometidos por clérigos. O texto ainda reforça a necessidade de que os casos sejam levados às autoridades civis. A decisão, considerada histórica, vai permitir que documentos antes sujeitos ao sigilo, sejam compartilhados com o Judiciário dos países.

A resistência ao lidar de maneira mais aberta com esse tipo de escândalo custou caro a Igreja ao longo dos últimos anos, especialmente na capacidade de ampliar sua base de fiéis. Edição de hoje (18) do programa discute o impacto da medida numa conversa com o Francisco Borba, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC-SP. Ainda ouvimos a opinião do psiquiatra Daniel Barros, colunista do Estadão, que analisa a perversa relação entre instituições fechadas e abusadores. Ouça no player acima.

(Foto: Alessandro Bianchi/Reuters)