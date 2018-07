‘Estadão Notícias’: Indústria a passos lentos e a compra da Embraer

Ontem (3), o IBGE divulgou dados da produção industrial. A queda, por conta da greve dos caminhoneiros, era esperada para o mês de maio. Em comparação com abril, ficou em 10,9% de retração. Foi o segundo pior desempenho em toda a série histórica da Pesquisa Industrial Mensal. Para o economista-chefe do banco Votorantim, Roberto Padovani, ouvido aqui pelo programa, o setor até vai conseguir se recuperar no segundo semestre, mas num ritmo menor. Na avaliação de Padovani, o fraco desempenho deste mês afeta de forma preocupante a confiança do empresariado. Ouça a análise no player abaixo.

Outro assunto que vamos abordar aqui no programa é provável acordo entre as empresas aéreas Boeing e Embraer. A compra da companhia brasileira pela gigante norte-americana estaria para ser anunciada. Portanto, com aval do governo brasileiro – que tem poder de veto, mesmo sendo uma empresa privada. Nós batemos um papo com o jornalista Roberto Godoy para entender mais os detalhes sobre este negócio e que impacto ele pode ter no mercado.

Na coluna “Direto ao Assunto” de hoje, o comentarista José Nêumanne Pinto fala mais sobre escândalo na área da saúde no Rio de Janeiro, após operação de braço da Lava Jato na capital fluminense.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

