‘Estadão Notícias’: Interesses do governo ficarão minados após votação da 2ª denúncia

Edição desta sexta-feira, 20, analisa o tamanho da conta que será cobrada do presidente Michel Temer após barrar em definitivo a segunda denúncia contra ele. Isso deverá ser concretizado na semana que vem, em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Para o professor de Direito e Ciência Política da FAAP, Washington Luis Campos Cunha, ouvido pelo programa, o desgaste de Temer fatalmente vai desembocar em interesses futuros do governo, como a reforma da Previdência. Ouça a análise completa no player abaixo.

Programa de hoje também entra no debate sobre o rigor da classificação indicativa em museus. Pela primeira vez em sua história, o Masp vai proibir a entrada de menores de 18 anos em uma exposição. Trata-se de “Histórias da Sexualidade”, formada por mais de 300 obras que, de alguma maneira, discutem questões da sexualidade e de gênero. O veto colocado pelo museu surge na esteira de outras polêmicas envolvendo a nudez em mostras de arte. Para analisar o tema, o ‘Estadão Notícias’ ouviu o crítico de arte e editor do ‘Aliás’, do Estadão, Antonio Gonçalves Filho, o doutor em psicologia Jacob Pinheiro Goldberg. Afinal, a decisão do Masp é meramente um recuo diante da pressão de grupos conservadores?

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.