‘Estadão Notícias’: Intervenção é casuística e responde a interesses políticos, diz especialista

Edição desta quinta-feira, 22, volta a debater a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Programa apresenta uma entrevista com o sociólogo e presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Ele se mostra bastante crítico com o decreto do governo do presidente Michel Temer. Segundo Renato, a intervenção é “casuística e responde a interesses políticos e institucionais que não necessariamente a emergência do combate da violência no Rio de Janeiro”. Ele ainda avalia que a o efeito da criação de um Ministério da Segurança Pública “será inócuo”. “Esse ministério só vai ser mais um. E no meio de tantas instituições e na burocracia federal brasileira a chance de ser só um lugar para lotar com aliados políticos, é enorme”. Ouça entrevista no player abaixo.

Programa de hoje ainda fala sobre as pesquisas conduzidas pelo Instituto Evandro Chagas que identificaram a presença do vírus da febre amarela no mosquito conhecido como ‘tigre asiático’, que vive em área rurais e silvestres. Segundo o diretor do Instituto, Pedro Vasconcelos, ouvido pela reportagem, o Aedes albopictus realmente nunca havia sido encontrado infectado com o vírus da febre amarela. A capacidade de transmissão, no entanto, ainda é incerta e será conhecida em alguns meses, de acordo com o especialista. Ainda assim, ele defende que se faça um controle vetorial mais rígido nas áreas urbanas e periféricas dos Estados onde eles estão presentes. A estimativa é de que o mosquito esteja presente em 1.400 cidades, em todas as regiões do País.

