‘Estadão Notícias’: Jair Bolsonaro, o entregador de jornais e criador de cruzadinhas

No último domingo (11), o Acervo Estadão resgatou um fato inusitado e interessante sobre a relação do presidente eleito Jair Bolsonaro com o jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Entre 1971 e 1976, Bolsonaro teve 21 palavras cruzadas de sua autoria publicadas no jornal. Na época, a seção era alimentada pelos próprios leitores. O ainda estudante do “científico” (proporcional ao ensino médio de hoje) tinha 16 anos, morava na cidade de Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira, e, mais do que criar e enviar as cruzadinhas para o Estadão, também era o responsável por entregar os 32 exemplares do jornal na sua cidade – e de bicicleta.

Bolsonaro ainda não almejava carreira política, tampouco militar, mas tinha nessa interação uma chance de melhorar seu nível de língua portuguesa, como revelou em entrevista exclusiva que você vai ouvir por aqui. Para conhecer melhor essa história, no mínimo curiosa, episódio de hoje conversa com o jornalista e coordenador do Acervo Estadão, Edmundo Leite. Está imperdível! Ouça ou faça download no player acima.

Confira ainda nesta edição a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto sobre o cenário político atual.

