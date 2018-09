‘Estadão Notícias’: Jair Bolsonaro tem chances de vencer no 1º turno?

Em meio à pregação pelo voto útil entre os candidatos do centro, como forma de se evitar os extremos no 2º turno, a campanha do líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), também tem defendido o chamado “voto estratégico”. Neste caso, porém, objetivo parece ainda mais improvável: vencer as eleições no 1º turno. A subida do petista Fernando Haddad nas pesquisas foi o gatilho para a conclamação para uma ofensiva que pudesse elevar ainda mais o patamar de Bolsonaro.

Hoje ele está distante da meta, segundo os levantamentos mais recentes, com 28% das intenções de voto (tanto Ibope, quanto Datafolha). Mas haveria espaço e condições que permitissem uma “onda Bolsonaro” na reta final de campanha? Debatemos este assunto no episódio de hoje com o jornalista José Fucs, integrante do site BR18. Ouça no player acima.

Seguindo com a série de entrevistas com os coordenadores econômicos dos presidenciáveis, edição de hoje conversa com Persio Arida, mentor das propostas do candidato Geraldo Alckmin (PSDB).

Confira também a tradicional coluna “Direto ao Assunto” com os comentários de José Nêumanne Pinto.

