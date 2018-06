‘Estadão Notícias’: Joaquim Barbosa é a bola da vez no cenário eleitoral

Edição desta terça-feira, 17, analisa a corrida presidencial com base na mais recente pesquisa publicada no último domingo (16), pelo Datafolha. Entre os inúmeros recortes possíveis de se fazer, chama especialmente a atenção o patamar alcançado por Joaquim Barbosa, ministro aposentado do STF e filiado ao PSB. Ele varia entre 8 e 10% nos cenários medidos pelo instituto. Joaquim ainda não confirmou oficialmente se será candidato, mas o bom resultado colhido neste levantamento deve evidentemente animá-lo, assim como os membros de seu partido.

Nós fomos buscar entender melhor este fenômeno num papo com o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. Para ele, Joaquim Barbosa consegue roubar votos de quem se identifica com a centro direita, é antipetista, mas está descontente com Geraldo Alckmin (PSDB). Ainda segundo Vitor Oliveira, Barbosa também atrai a preferência daqueles que se aliam à chamada 3ª via. Ouça a análise completa no player acima.

Programa desta terça também fala sobre a situação do senador Aécio Neves (PSDB), que pode se tornar réu pela primeira vez em julgamento hoje, na Primeira Turma do Supremo. O caso é aquele da delação da JBS, quando o político tucano foi gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista, pedindo R$ 2 milhões de reais. Conversamos sobre o assunto com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Confira!

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.