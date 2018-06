‘Estadão Notícias’: Julgamento em segunda instância poderá ser suspenso, caso Lula se eleja presidente, afirma especialista

O juiz Sérgio Moro da 13ª Vara Federal, em Curitiba, condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, litoral de São Paulo. No entanto, o magistrado não decretou a prisão do petista. Moro alegou ‘prudência’ e a necessidade de se evitar ‘certos traumas’. Ainda na sentença, o juiz, determinou que Lula seja ‘interditado’ para o exercício de cargos ou funções públicas. Para o professor Fernando Castelo Branco do Instituto de Direito Público de São Paulo, existe a possibilidade do ex-presidente disputar as eleições de 2018. Ouça no player abaixo.

Além disso, abordamos a decisão do PMDB de punir os deputados que votarem a favor do relatório do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), que recomenda o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. De acordo com o membro da executiva nacional do PMDB, deputado Lúcio Viera Lima (PMDB-BA), quem não concordar com a decisão pode procurar outro partido.

