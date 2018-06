‘Estadão Notícias’: Julgamento no STF define rumo da 2ª denúncia contra Temer

Após pedido da defesa do presidente Michel Temer, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu levar ao plenário da corte a decisão sobre a nulidade das provas obtidas na delação premiada de Joesley Batista e Ricardo Saud, do grupo J&F. O advogado de Temer pede que essa segunda denúncia, oferecida pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot, seja suspensa até que a investigação sobre os novos áudios seja concluída.

Para analisar o peso jurídico deste julgamento, edição de hoje do programa conversa com Rubens Glezer, professor de direito constitucional da FGV. “O tribunal pode, num primeiro momento, fazer uma análise bastante superficial sobre o cabimento ou não do pedido, sem entrar nos detalhes da denúncia”, explica. “Ou pode simplesmente começar a fazer um tipo de avaliação sobre a qualidade das provas da denúncia. E as repercussões políticas são gigantes porque se inverte a ordem institucional do processo”, opina Glezer. Ouça no player acima.

O programa de hoje também entrevista o repórter especial do Estadão, José Fucs. Ele está lançando o livro “A Reconstrução do Brasil”, com base na série de reportagens publicadas pelo jornal entre setembro de 2016 e janeiro deste ano.

