‘Estadão Notícias’: Lava Jato ganha novo fôlego ao mirar em Lulinha?

Na última terça-feira (10), a Força Tarefa da Operação Lava Jato voltou aos holofotes ao deflagrar a sua 69ª etapa, batizada de “Mapa da Mina”. Entre os alvos, está o filho mais velho do ex-presidente Lula, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Ao centrar fogo na relação entre as teles e o governo petista, a Lava Jato reconquista a credibilidade perdida nos últimos meses? Que tipo de implicação a nova operação pode ter em relação a Lula e ao PT?

Edição de hoje discute o assunto numa conversa com o repórter Ricardo Brandt, que acompanha a Lava Jato desde seu princípio, e com o repórter Ricardo Galhardo, que apurou a repercussão da nova operação entre os petistas.

(Foto: Paulo Giandalia/Estadão)