‘Estadão Notícias’: Liberalismo de Paulo Guedes está em risco?

A interferência do presidente Jair Bolsonaro na política de preço de combustíveis da Petrobrás foi criticada por economistas, principalmente aquele que seguem uma linha mais liberal, como o atual ministro Paulo Guedes. A decisão de Bolsonaro de segurar o valor do diesel foi apontada por seus apoiadores como uma medida para evitar uma nova greve dos caminhoneiros. No entanto, houve quem lembrasse que essa prática era usual no governo Dilma Rousseff, e que em prática, trouxe prejuízos à estatal. Para o ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola, a interferência de Bolsonaro mostra que o presidente não tem uma veia liberal, e que a decisão foi tomada à revelia da equipe econômica do governo. Segundo o economista, a medida traz menos garantia e segurança ao projeto liberal de Paulo Guedes.

Ainda no programa, o trágico incêndio que atingiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. A torre mais alta do edifício desmoronou. Entretanto, os bombeiros declararam que a estrutura do prédio foi salva. De acordo com o Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil, Alain Bourdon, mais do que um prédio religioso e arquitetônico, Notre-Dame é um símbolo da história de Paris, e que seu estilo gótico inspirou poetas e romancistas.

