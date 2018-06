‘Estadão Notícias’: Líderes ainda dão soluções simplórias a problemas complexos, diz Jamil

Edição desta quinta-feira, 03, bate um papo com Jamil Chade, correspondente internacional do Estadão. Jamil está lançando o seu primeiro livro de ficção, ‘O Caminho de Abraão’ (editora Planeta). Apesar de investir no terreno do romance, o autor não se dissocia de sua veia de repórter e constroi uma história com amplas conexões com a realidade. Uma delas embasa o enredo e traz detalhes da empresa cimentista francesa que financiou o Estado Islâmico para poder atuar na Síria (com conhecimento do governo). É justamente para o território sírio que se dirige a protagonista da história, a jovem Hagar – uma marselhesa filha de imigrantes argelinos. De lá, seu mundo e identidade desmoronam em meio à guerra deflagrada. Intolerância, ódio, violência e as bravatas dos poderosos dão norte ao drama apresentado por Jamil. Aliás, um trabalho em sincronia com os problemas atuais da humanidade.

Confira ainda nesta edição uma análise sobre a extensão do foro privilegiado para deputados federais e senadores numa entrevista com a advogada e professora de Direito Constitucional, Vera Chemin. Ontem (02), o julgamento foi retomado no Supremo Tribunal Federal (STF), mas ainda não terminou. Resta o voto de Gilmar Mendes. Dez ministros já se posicionaram a favor da restrição do foro, mas há divergência sobre a extensão.

