‘Estadão Notícias’: Luciano Huck está pronto para se tornar um líder político?

Na última sexta-feira (18), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) voltou a falar sobre o potencial de Luciano Huck na política, como eventual candidato à presidência da República. A principal provocação foi a seguinte: “Huck vai deixar de ser celebridade e ser líder?”

Embarcamos justamente neste questionamento na edição de hoje (21) do podcast: Huck estaria pronto para exercer uma liderança de centro? Quem vai analisar o tema é Alberto Bombig, editor da ‘Coluna do Estadão’. Também conversamos com Pedro Venceslau, que nos contou um pouco mais dos bastidores e declarações de FHC nessa entrevista ao Estadão. Ouça no player acima.

(Foto: Gabriela Biló/Estadão)