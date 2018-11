‘Estadão Notícias’: Lula depende mais do PT do que o contrário, analisa repórter

Ontem (14), o ex-presidente Lula foi interrogado por quase três horas, em Curitiba, pela juíza federal substituta Gabriela Hardt, sucessora de Sérgio Moro nas ações penais da Operação Lava Jato. O depoimento se deu como parte da ação do sítio de Atibaia, em que ele é acusado de lavagem de dinheiro e de receber propina por meio da reforma da propriedade. O ex-presidente disse que não pagou por reformas porque não era dono do sítio. Lula ainda afirmou duvidar que Marisa Leticia tenha pedido a reforma.

O PT se organizou ontem para demonstrar apoio ao seu líder num momento em que o partido busca um rumo mais claro de como vai se posicionar no espectro da esquerda e de como pretende arrefecer a forte onda antipetista. Debatemos o tema no episódio de hoje com o repórter de Política do Estadão, Ricardo Galhardo.

Confira ainda a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

