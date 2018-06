‘Estadão Notícias’: Lula preso não diminui incertezas sobre cenário eleitoral

Edição desta quinta-feira, 12, discute como fica o cenário eleitoral com a prisão do ex-presidente Lula. Conversamos com sociólogo Alberto Carlos Almeida, diretor do Instituto Análise e autor do livro “A Cabeça do Brasileiro”. Para ele, este panorama de incertezas ainda deve prevalecer nos próximos meses, mas ressalta que a tendência é de dificuldade para candidatos que representam a radicalização de direita ou de esquerda.

No espectro internacional, batemos um papo com a correspondente do Estadão nos EUA, Cláudia Trevisan. Ela fala sobre os desdobramentos da diplomacia “do Twitter” do presidente Donald Trump e sobre a escalada de tensão entre Estados Unidos e Rússia, tendo como pano de fundo a guerra na Síria.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.