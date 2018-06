‘Estadão Notícias’: Maior desafio de Fux será garantir ambiente pacificado para as eleições, avalia especialista

Edição desta quarta-feira, 07, avalia os desafios que se apresentam a partir de agora para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que acaba de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral – o TSE. Estamos em ano de eleição e a influência da justiça eleitoral no curso do processo será considerável. Seja na edição de normas para combater as “fake news”, as chamadas notícias falsas, seja na implantação do voto impresso. Isso sem falar em toda pressão envolvendo a possível candidatura do ex-presidente Lula, já condenado em 2ª instância. Mas este caso especificamente deve mesmo impactar o próximo mandato de presidente do TSE, que será da ministra Rosa Weber, que assume a partir de 15 de agosto.

Fux é o 47º magistrado a assumir a presidência da Corte Eleitoral. Em solenidade de posse como novo presidente do TSE, o ministro fez uma defesa enfática da aplicação da Lei da Ficha Limpa, disse que “ficha suja está fora do jogo democrático” e destacou a ofensiva da Corte Eleitoral no combate à disseminação de notícias falsas, tendo a imprensa como aliada.

Sobre este assunto, programa de hoje entrevista a Doutora em Direito Público e professora da FGV Direito Rio, Silvana Batini. Para ela, a principal missão de Fux será justamente garantir um ambiente tranqüilo e pacificado para as eleições em outubro. “Para que o País aceite esse resultado e possa seguir adiante”, destaca.

Edição desta quarta do ‘Estadão Notícias’ ainda comenta o sucesso do lançamento do Falcon Heavy, um dos mais poderosos foguetes já construídos e lançados até hoje. O evento ocorreu ontem (06) na Flórida, nos EUA, e mobilizou uma gigantesca audiência pelo mundo. Falcon Heavy seria um primeiro passo da empresa Space X para depois conquistar o sonho de seu mentor, Elon Musk, de colonizar Marte. O foguete ainda enviou ontem para o espaço uma nave com o carro esportivo Tesla Roadster a bordo. Programa destrincha os detalhes desta vibrante história num bate papo com o repórter do ‘Link’, Bruno Capelas. Não perca!

