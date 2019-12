‘Estadão Notícias’: Mal nasceu, partido de Bolsonaro já compra briga com outras legendas

O partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, Aliança pelo Brasil, lançou sua primeira propaganda institucional. Na peça, a legenda instrui as pessoas a se desfiliar dos seus partidos, em tempo hábil, para integrar o Aliança. Por outro lado, a parte burocrática do partido é tocada pelo segundo vice-presidente da legenda, o advogado Luis Belmonte.

Na edição de hoje, um bate papo com os repórteres do Estadão, Pedro Venceslau e Paula Reverbel que contam os bastidores da criação do partido e a conversa com o atual homem forte do Aliança pelo Brasil.

