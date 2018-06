‘Estadão Notícias’: Manifestação em Brasília pode ter ajudado a reforma trabalhista

Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão, participa do programa e conta que a base governista acredita que as manifestações violentas, quarta-feira, em Brasília podem ter ajudado na aprovação da reforma trabalhista. Além disso, a colunista traz os bastidores dos partidos que já discutem a sucessão de Michel Temer.

O “Estadão Notícias” ainda entrevista o professor de direito constitucional da FAAP, Ricardo Cury, sobre o pedido de impeachment protocolado pela OAB. Na esfera econômica, o programa fala sobre a confiança do comércio com o superintendente de estatísticas públicas da FGV, Aloísio Campelo Júnior .

Confira também a entrevista de Camila Tuchlinski com o professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi Alcides Peron, sobre os atentados seguidos na Europa.

Interatividade

