‘Estadão Notícias’: Marqueteiros complicam Dilma em depoimento

‘Estadão Notícias’ desta terça-feira, 25, aborda o apoio ao presidente dentro da Câmara dos Deputados. Dados do Basômetro do Estadão mostram que em julho de 2016, Michel Temer tinha 91% de parlamentares ao seu lado em votações. Já em abril deste ano, o número caiu para 79%. O problema é que o momento é crucial para que o governo aprove a agenda reformista.

Para analisar esses dados, o programa entrevistou (ouça no player acima) o vice-líder do governo na casa, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), e também o cientista político e professor do Insper Carlos Melo.

O ‘Estadão Notícias’ ainda traz a repercussão do depoimento do marqueteiro João Santana e de sua esposa Mônica Moura no processo que pede a cassação da chapa Dilma/Temer.

E mais: todas as informações sobre a entrega do imposto de renda, que se encerra nesta semana, com Camila Tuchlinski.