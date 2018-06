‘Estadão Notícias’: Marun manda recado a Alckmin: “Não espere ter o PMDB ao seu lado”

Edição desta sexta-feira, 27, continua a colher os desdobramentos políticos da votação que arquivou a denúncia contra o presidente Michel Temer. Conversamos com o deputado Carlos Marun (MS), vice-líder do PMDB e um dos nomes da tropa de choque do governo. Indignado com o posicionamento da bancada paulista do PSDB na votação da Câmara, Marun culpou a falta de ação do governador Geraldo Alckmin para reverter a situação e disse que o tucano não terá apoio do PMDB nas próximas eleições. “O Alckmin tem que esquecer qualquer possibilidade do PMDB apoiá-lo nas próximas eleições. Ele que coloque no seu horizonte político um projeto sem o PMDB. É esse o sentimento amplamente majoritário da base do partido no dia de hoje, quando, mais uma vez, a bancada do PSDB paulista votou contra o governo. Faça seu projeto politico, mas não espere ter ao seu lado o PMDB”, declarou. Ouça entrevista completa no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje é o Enem. Mas pelo ponto de vista histórico. Batemos um papo com a jornalista Renata Cafardo, que está lançando o livro “O Roubo do Enem” (ed. Record). A obra conta a história do furo de reportagem de 2009, quando criminosos tentaram vender um exemplar da prova à Renata, dias antes da realização do exame. Com a revelação publicada aqui no Estadão, a prova foi cancelada e o Enem passou a ser acompanhado de outra maneira pelo Ministério da Educação, pela imprensa e a sociedade como um todo.

