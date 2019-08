‘Estadão Notícias’: Massacres em presídios e a ineficiência do Estado; ouça análises no podcast

Os recentes massacres em presídios do Norte e Nordeste expõem, mais uma vez, a incapacidade do Estado na tentativa de evitar a ação de facções criminosas que disputam o poder dentro do sistema carcerário e também pelo controle de importantes rotas usadas pelo narcotráfico. A morte de 62 pessoas em Altamira, no Pará, sendo que quatro delas ocorreram durante o transporte para outras prisões, coloca em evidência a fragilidade das políticas públicas usadas até agora na contenção da violência. O presidente Jair Bolsonaro sugere o trabalho forçado de presos como forma de mudar esse cenário. Já as entidades especializadas em segurança pública apontam a superlotação como um dos pontos a serem combatidos.

Programa de hoje debate os problemas de fundo deste massacre a partir da análise de Tandara Santos, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Participam ainda nesta edição os repórteres Rafael Moraes Moura, de Brasília, e Felipe Resk – enviado especial a Altamira.

Confira também neste programa uma breve repercussão sobre a redução da taxa básica de juros da economia brasileira para 6% ao ano, o menor patamar da história brasileira.

