‘Estadão Notícias’: Meirelles em ritmo de campanha e um bate papo sobre o Oscar

Edição desta sexta-feira, 02, apresenta os principais destaques da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à Rádio Eldorado. Ele falou sobre diversos temas na área econômica, política e eleitoral. Concordou, por exemplo, com a afirmação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao Fórum Estadão de que um “candidato do mercado” não vencerá as eleições. Aliás, sobre as pretensões de disputar o pleito em outubro, Meirelles afirmou que só vai tomar a decisão final daqui a um mês, mas que tem mantido conversas e recebido propostas de vários partidos. Na esfera econômica, o ministro comentou o desempenho do PIB brasileiro e explicou que tipo de projeto pretende apresentar sobre a simplificação tributária.

Programa de hoje ainda traz um bate papo com o editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil. Ele vai acompanhar a cerimônia do Oscar direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo. A premiação chega a edição de número 90 e vive o dilema entre responder as inúmeras pressões por engajamento em algumas causas e promover uma grande festa do cinema.

