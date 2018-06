‘Estadão Notícias’: Mérito de Temer se concentra na economia, diz Rubens Ricupero

Edição desta quinta-feira, 02, traz uma entrevista com o jurista, ex-embaixador e ex-ministro da Fazenda, Rubens Ricupero. Num bate-papo conduzido por Haisem Abaki, ele projeta os últimos meses do presidente Michel Temer frente ao governo. Para Ricupero, a economia pode ainda dar bons resultados e aliviar um pouco a imagem já desgastada de Temer, mas, no campo político, a relação com o Congresso vai se mostrar cada vez mais dificultada. Ouça a entrevista completa no player abaixo.

Programa de hoje também aciona a correspondente do Estadão nos EUA, Cláudia Trevisan, para falar sobre os desdobramentos do ataque terrorista que ocorreu na última terça-feira, em Nova York. O presidente Donald Trump, seguindo aquilo que já pregava desde a campanha eleitoral, deixou claro que vai buscar medidas ainda mais restritivas contra imigrantes. Alguns especialistas, porém, tem ponderado que este tipo de medida, ao invés de prevenir, poderá ter efeito inverso e acirrar ainda mais os ânimos daqueles que se engajam em ações extremistas.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.