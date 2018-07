‘Estadão Notícias’: Militância anônima nas redes sociais pode definir voto?

Que o marketing digital nas eleições terá relevância, não há dúvida. O que ainda é difícil determinar é em qual grau ele vai influenciar no resultado das eleições. Um levantamento feito pelo Estadão Dados mostra o tamanho da complexidade desta faceta da campanha. Muitas vezes incontrolável. A audiência de páginas anônimas de presidenciáveis no Facebook já é maior do que os perfis oficiais. Mas operam, evidentemente, com os “benefícios” do anonimato: sem o peso das regras eleitorais, como pedir votos nesta fase de pré-campanha. Conversamos sobre o assunto com um dos autores da reportagem para o Estadão, Luiz Fernando Toledo.

Edição de hoje muda um pouco o eixo político/econômico para falar sobre jazz. O editor executivo do Estadão, Alberto Bombig, é o nosso convidado para apresentar sua mais recente descoberta: a cantora portuguesa Elisa Rodrigues. A mais nova revelação do jazz europeu acaba de lançar seu segundo disco e revela que quer tocar no Brasil.

Na coluna “Direto ao Assunto”, José Nêumanne Pinto comenta a resposta publicitária de Neymar às constantes críticas que tem recebido desde a eliminação na Copado Mundo.

