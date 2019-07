‘Estadão Notícias’: Militarização resolverá o problema do ensino público?

O governo começa a colocar em prática uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, a militarização das escolas públicas. O Ministério da Educação lançou uma carta-compromisso para melhorar a educação básica do País. Entre as metas, está a ampliação das escolas cívico-militares. O objetivo é criar 108 unidades, 27 por ano até 2023, em regiões consideradas mais carentes. A iniciativa custará R$ 40 milhões anuais. A justificativa para aplicação desses recursos é de tentar aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

No programa de hoje, conversamos com o presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar do Rio de Janeiro sobre o funcionamento dessas instituições. Falamos também com o professor da Universidade Federal do ABC, doutor em Direito pela USP e especialista em Educação, Salomão Ximenes sobre a proposta do MEC.

