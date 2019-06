‘Estadão Notícias’: Moeda única sul-americana é uma boa?

O presidente Jair afirmou que existe uma ideia de criar uma moeda única entre Brasil e Argentina. A moeda seria o “peso real”, e segundo o mandatário, o Ministro da Economia Paulo Guedes se mostrou interessado em voltar a estudar a questão. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a ideia. No Twitter, o parlamentar questionou a ideia: “Será? Dólar valendo R$ 6,00? Inflação voltando? Espero que não”, disse o deputado. O assunto deve ser discutido entre os empresários de ambos os países durante um encontro marcado para o próximo mês, no âmbito do Conselho Empresarial Brasil-Argentina. Nesta edição, falamos da experiência europeia com o Euro e a possibilidade de uma moeda única sul-americana com o economista e diretor geral da Fator Administração de Recursos, Paulo Gala. Ouça no player abaixo:

