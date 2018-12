‘Estadão Notícias’: Moreira Franco defende gestão Temer: “tiramos doente da UTI”

Episódio desta quinta-feira recebe em nossos estúdios Moreira Franco, ministro de Minas e Energia do governo Michel Temer. Em entrevista concedida aos apresentadores Carolina Ercolin e Haisem Abaki, o político do MDB fez um balaço da gestão Temer, defendeu conquistas na área econômica e falou sobre as perspectivas de seu partido no futuro governo Bolsonaro, já que o MDB perdeu representatividade no congresso e não deverá desfrutar mais de amplos espaços na estrutura de poder.

Moreira Franco também se defendeu do teor do parecer elaborado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Ela afirma que os pagamentos feitos pela empreiteira Odebrecht ao presidente Michel Temer e aos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia, configuram crime de corrupção passiva praticado em conluio, e não crime de caixa 2 eleitoral. Para Moreira Franco o texto é panfletário e ridículo.

Na coluna Direto ao Assunto de hoje, José Nêumanne Pinto volta a falar sobre a injustificada falta de soluções na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro.

