‘Estadão Notícias’: Moro quer replicar força-tarefa em ministério

Na sua primeira entrevista coletiva após ter aceitado assumir o Ministério da Justiça no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, o juiz federal Sérgio Moro deu algumas diretrizes de como pretende atuar no comando da pasta no ano que vem. Além de reforçar a agenda anticorrupção, lastro evidente de seu trabalho na 13ª Vara Federal de Curitiba, Moro também diz que será prioridade combater o crime organizado. Ao longo de uma hora e meia de conversa com os jornalistas, procurou se mostrar afiado com a pauta de Bolsonaro, afirmou que almeja criar forças tarefa no modelo da Lava Jato e rechaçou suspeitas levantadas pelo PT de que teria agido para favorecer a candidatura Bolsonaro.

É o “Moro político” que se apresenta pela primeira vez publicamente. Conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão, Ricardo Brandt, que acompanhou a coletiva ontem na capital paranaense, além de cobrir a Lava Jato desde suas primeiras operações. Ouça no player acima.

Episódio de hoje ainda traz a opinião do editor do ‘Caderno 2’, Ubiratan Brasil, sobre a cinebiografia de Freddie Mercury, do Queen, que está em cartaz nos cinemas do Brasil. O filme virou motivo de polêmica em redes sociais após diversos internautas relatarem que a obra tem sido alvo de vaias ou reações preconceituosas por espectadores durante cenas de afeto homossexual.

Confira também o comentário do dia de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.