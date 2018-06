‘Estadão Notícias’: Movimento contra as armas nos EUA ganha força e pressiona políticos

Edição desta sexta-feira, 23, analisa o debate sobre controle de armas que hoje toma os Estados Unidos. A mobilização para pressionar políticos a alterar as leis e restringir o acesso a armamentos vem ganhando cada vez mais força no país, a ponto do presidente Donald Trump receber na Casa Branca os estudantes sobreviventes do recente massacre ocorrido em escola na Flórida. Trump também se comprometeu publicamente a buscar soluções, o que não significa que sejam as mais prudentes. Ele tem defendido em seus discursos armar os professores e sugeriu pagar um bônus aos docentes que portarem armas no exercício pedagógico cotidiano.

Em contraposição à retórica armamentista, o movimento batizado de #NeverAgain ganha cada vez mais adeptos, não só entre jovens, mas também entre personalidades e figuras do legislativo americano, em especial os democratas. O objetivo é não só sensibilizar a sociedade norte-americana como um todo, mas tentar enfraquecer o poderoso lobby da indústria de armas. Para se aprofundar pelo tema, programa de hoje entrevista Fernando Brancoli, professor de relações internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Particularmente, eu acho que não será suficiente para furar esta bolha do lobby, mas é uma movimentação interessante. É uma mudança se a gente for comparar com os casos anteriores”, avalia.

Outro assunto de hoje envolve o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Mas não pelo viés econômico e sim, eleitoral. Meirelles passou a admitir de maneira mais clara que pode entrar na disputa pela presidência em outubro. A movimentação política do ministro é assunto para bate papo com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais.

