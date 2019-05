‘Estadão Notícias’: Movimento estudantil renasce com governo Bolsonaro?

Os estudantes fazem um novo protesto, hoje, por todo o país, contra os contingenciamentos de verbas para universidades e institutos federais. De acordo com a União Nacional dos Estudantes, mais de 150 cidades confirmaram participações nos atos. Durante a manifestação do dia 15, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que os estudantes eram ‘idiotas úteis’. No entanto, voltou atrás, mudou o discurso, e disse que os manifestantes eram ‘inocentes úteis’. Mas afinal, o embate entre presidente e estudantes pode fomentar os movimentos estudantis? Ouça no player abaixo:

Nesta edição, conversamos com a presidente da UNE, Marianna Dias e com o cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo sobre o assunto. Além disso, o Estadão Notícias traz uma narrativa histórica sobre os movimentos estudantis, com a jornalista, doutora em história social pela USP e pesquisadora da atuação estudantil na ditadura, Flávia de Angelis Santana.

