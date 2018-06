‘Estadão Notícias’: “Na essência, Lula e Bolsonaro são a mesma coisa”, diz Luiz Felipe d’Avila

Edição desta segunda-feira, 04, entrevista o cientista político Luiz Felipe d’Avila, autor do livro “10 mandamentos: Do País que Somos para o Brasil que Queremos”. Entre os temas abordados, está a crise de representação, o processo eleitoral e a divisão entre esquerda e direita no País. Para d’Avila, estes dois pólos, da maneira como estão colocados, só confundem um debate que seria mais importante: a oposição entre liberais e antiliberais. Segundo ele, Lula e Bolsonaro, mesmo nos extremos, representam a mesma coisa, ou seja, são antiliberais. “Ao meu ver este é o grande risco que nós corremos se tentarmos simplificar a eleição com essa rotulagem de esquerda e direita. É esquecer que a verdadeira questão em jogo é se teremos candidatos liberais ou antiliberais. E hoje esse dois grandes nomes, que hoje aparecem na pesquisa como favoritos, tanto Bolsonoro quanto Lula, são antiliberais. Portanto, na essência, representam a mesma coisa”, declara d’Avila, pré-candidato ao governo do Estado de SP pelo PSDB. Ouça a entrevista no player abaixo.

Programa de hoje ainda fala mais sobre eleições, mas não exatamente no campo do jogo político e sim da realização do pleito. Ouvimos um representante do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) para tirar todas as dúvidas sobre o cadastramento da biometria. É obrigatório mesmo? Qual é o prazo de validade? Que tipo de sanção está previsto?

O ‘Estadão Notícias’ ainda conta com a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora da Agência Estado, Silvia Araujo. A expectativa de crescimento da economia, a produção industrial, uma nova queda na taxa básica de juros e as dificuldades para a aprovação da reforma da Previdência são alguns dos temas que deverão movimentar os próximos dias.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

