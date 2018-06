‘Estadão Notícias’: Na minha avaliação Doria vai embora do PSDB, afirma ex-governador Alberto Goldman

Edição desta quinta-feira, 07, traz uma entrevista com o ex-governador de São Paulo e figura forte do PSDB, Alberto Goldman. Na pauta, a disputa interna entre Geraldo Alckmin e João Doria pela candidatura do partido para a presidência da República. João Doria acredita que a vontade do povo deve prevalecer na escolha do candidato, por outro lado, Geraldo Alckmin passou a se apresentar como uma figura presidenciável. Para Alberto Goldman, as declarações dadas por ambos não acrescentam nada para o PSDB, e que essas atitudes não fortalecem o partido. Ouça no player abaixo:

Além disso, vamos abordar a semana difícil do ex-presidente Lula. O procurador-geral da República Rodrigo Janot apresentou duas denúncias contra ele. A primeira referente à formação de uma organização criminosa para atuar no esquema de corrupção na Petrobrás. A segunda faz menção à tentativa de obstrução de justiça, e por último, o ex-ministro Antonio Palocci incriminou o ex-presidente em ação sobre propinas da Odebrecht. O cientista político da Unicamp Bruno Souza avalia o futuro de Lula com esses novos desdobramentos.

Foto: VANESSA CARVALHO/NEWS FREE