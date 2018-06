‘Estadão Notícias’: Não há problemas de fiscalização e sim com a infraestrutura portuária, afirma especialista

Edição desta segunda-feira, 28, aborda a segurança e a fiscalização em águas brasileiras. Na semana passada, duas embarcações, na Bahia e no Pará, naufragaram e deixaram mais de 40 mortos e 100 feridos. O proprietário do barco Capitão Ribeiro, que afundou no Rio Xingu será indiciado. Segundo a polícia, o proprietário da embarcação Alcimar Almeida da Silva mentiu para a Marinha ao declarar que somente dois passageiros haviam entrado no barco. Além disso, um carro também era transportado. Nós conversamos com um engenheiro naval sobre o tema. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, vamos falar sobre a as declarações do presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que concedeu entrevista, com exclusividade, ao Estadão. Para o parlamentar, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB-SP) é o primeiro da fila em uma eventual candidatura do partido para a presidência da república, e descartou antecipar as prévias do PSDB para outubro como gostaria o prefeito João Doria (PSDB-SP). Além disso, a expectativa para a divulgação do PIB do segundo trimestre.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

