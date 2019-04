‘Estadão Notícias’: Narrativa do governo sobre a reforma da Previdência vai colar?

O Secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, voltou a defender o teor da proposta da reforma da Previdência em conversa com os jornalistas Haisem Abaki e Carolina Ercolin. Mesmo a transição para um regime de capitalização, alvo de muitas críticas de parlamentares, é visto por ele como essencial para garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Marinho ainda disse nessa entrevista, uma das atrações do episódio de hoje, que a tarefa do governo é vencer a batalha de narrativas que, segundo ele, é infestada por informações falaciosas sobre o resultado que poderá ter a reforma.

O dia de ontem pode ser considerado histórico para a ciência. Pela primeira vez, uma imagem de um buraco negro foi apresentada. Ela só foi possível graças a uma colaboração internacional, que reuniu quase uma dúzia de radiotelescópios no mundo. Como podemos entender este feito? Que tipo de repercussão ele vai causar na comunidade científica? Conversamos sobre o tema com o Rodrigo Nemmen, professor de astrofísica da USP.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.