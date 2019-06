‘Estadão Notícias’: Nem Macri nem Kirchner: Argentina está atrás de um ‘outsider’?

O presidente Jair Bolsonaro fez visita oficial a Argentina e buscou evidenciar as afinidades quem tem com Mauricio Macri, presidente local – especialmente no aspecto econômico. O gesto pode ajudar Macri no processo eleitoral que se afunila na política argentina. O contexto, porém, não é tão favorável assim: o plano de Macri de estabilizar a economia não foi bem sucedido, abrindo espaço para que Cristina Kirchner voltasse a ter força. Mais do que isso: a Argentina estaria atrás de um outsider para ditar os novos rumos para o país? Analisamos o tema no programa de hoje numa conversa com Alberto Pfeifer, coordenador geral do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP.

Edição de hoje ainda apresenta reportagem sobre lei sancionada por Bolsonaro que permite internação involuntária de dependentes químicos.

