‘Estadão Notícias’: No templo da globalização, Bolsonaro será nacionalista?

A retórica nacionalista à la Donald Trump, tão presente nas inúmeras declarações públicas de Jair Bolsonaro até agora, terá espaço no Fórum Econômico Mundial, em Davos? Com a ausência de importantes líderes mundiais no encontro, como a do próprio presidente americano, o discurso do novo Chefe do Executivo brasileiro se tornou uma das principais atrações do evento. “Todos querem saber o que pensa o Brasil, o que pensa Bolsonaro”, descreve o correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chade, convidado do episódio de hoje.

Jamil fala não apenas sobre a expectativa da estreia internacional de Bolsonaro, mas também relata como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se tornou um dos protagonistas brasileiros no encontro que reúne a elite financeira internacional. O correspondente também resgata algumas curiosidades históricas do evento, que já teve Marcelo Odebrechet como co-presidente de Davos para América Latina, premiou o ex-presidente Lula como “estadista do ano” e ainda contou com patrocínio da Petrobrás para uma campanha sobre ética e transparência nos negócios.

Confira ainda nesta edição os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

