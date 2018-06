‘Estadão Notícias’: Nova rodada de alta de impostos será inevitável, avalia economista

Edição desta quarta-feira, 16, analisa os impactos da decisão do governo de elevar o rombo das contas públicas do País neste ano e no próximo. Em 2017, de R$ 139 bilhões para R$ 159 bi. Em 2018, de R$ 129 bi para os mesmos R$ 159 bilhões. Para o economista e ex-diretor do Banco Central, Luis Eduardo Assis, os novos compromissos fatalmente exigirão da equipe econômica a aplicação de uma nova rodada de aumento de tributos. “Não temos alternativa para resolver o tamanho desse déficit apenas controlando gastos”, pondera o entrevistado do programa. Ouça no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje é o distritão, modelo de representação legislativa que foi aprovado ontem (15) em Comissão Especial da reforma política na Câmara dos Deputados. A previsão é de que esta e outras mudanças no processo eleitoral brasileiro sejam votadas em plenário na quarta-feira da semana que vem. Nós entrevistamos o Presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, entidade que vem pressionando o Congresso Nacional para não levar adiante a polêmica proposta do distritão.

Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento) detalham necessidade do aumento da meta fiscal (Andre Dusek/Estadão)