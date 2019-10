‘Estadão Notícias’: Novas apostas do governo vão destravar a economia?

Passada a reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes já negocia com o Congresso o envio de um pacote com propostas para equalizar as contas públicas. A nova agenda do governo terá cinco eixos, incluindo a reforma administrativa e o Pacto Federativo. Elas chegam no momento mais adequado? Há ambiente no Congresso para enfrentar temas tão densos?

Edição de hoje (30) do ‘Estadão Notícias’ destrincha e analisa as propostas, no aspecto econômico e político, ouvindo a repórter Adriana Fernandes, o economista Gustavo Loyola e o cientista político Humberto Dantas.

(Foto: Gabriela Biló/Estadão)