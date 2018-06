‘Estadão Notícias’: Novo comando da Petrobrás ‘evita danos adicionais’, analisa economista

O Estadão Notícias desta segunda-feira, 4, trata do pedido de demissão do agora ex-presidente da Petrobrás Pedro Parente, situação que expôs a fragilidade da política econômica do governo Michel Temer. Por outro lado, se a escolha do atual diretor financeiro, Ivan Monteiro, para assumir o comando da estatal “não reconstrói totalmente a credibilidade” da empresa, ao menos “evita danos adicionais”, na opinião do economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, ouvido pelo programa.

Para Padovani, a paralisação de caminhoneiros que atingiu o País durante 11 dias reflete uma tensão incomum na realidade dos brasileiros, irritados com os três anos de crise. Nesse ambiente, segundo ele, é natural que o debate racional ceda lugar a avaliações passionais que atrapalham a lembrança dos resultados ruins obtidos a partir de uma política econômica intervencionista. Esta edição ainda conta com a tradicional agenda econômica da semana, hoje com um bate-papo entre a apresentadora Carolina Ercolin e a editora-adjunta do Broadcast, Renata Pedini.

Além disso, o podcast traz um manual de instruções para não cair em alertas que estão circulando nas redes sociais. Mensagens levantam suspeitas sobre a qualidade da carne que começa a ser vendida nos mercados após a greve dos caminhoneiros. A recomendação dos virais é para evitar o consumo. Será? Ouça o programa no player acima.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

