‘Estadão Notícias’: Novo embate entre Temer e Janot e o imprevisível Donald Trump

Edição desta quarta-feira, 09, analisa mais um capítulo do embate entre o presidente Michel Temer e o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot. Agora, a flechada veio da defesa do presidente, que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspeição de Janot. A acusação seria a falta de uma conduta mais institucional do Procurador. Programa de hoje ouve um especialista na área para entender se esse pedido tem realmente uma base jurídica sólida ou se é apenas mais um instrumento de pressão política sobre o comandante da PGR. Ouça no player abaixo.

O bloco internacional do ‘Estadão Notícias’ de hoje fala sobre a relação cada vez mais conflituosa entre Coreia do Norte e EUA com o jornalista Felipe Corazza, que responde à pergunta: estamos à beira de uma guerra nuclear? O correspondente do ‘Estado’ na França, Andrei Netto, também participa do programa e traz mais informações sobre barco de extremistas que caça imigrantes ilegais no mar Mediterrâneo.

Confira ainda a coluna de Andreza Matais (editora da ‘Coluna do Estadão’) e a opinião de José Nêumanne Pinto, além de uma análise sobre desempenho da indústria nacional em junho.

